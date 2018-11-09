Курс долара на міжбанку знизився до 27,88 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Долар на міжбанку подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 9 листопада 2018 року знизився на 4 копійки до 27,88 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,85 грн/долар. Курс євро знизився на 32 копійки до 31,61 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,8500 - 27,8800 грн/долар, євро 31,5931 - 31,6187 грн/євро, російський рубль 0,4128 - 0,4134 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8550 27,8800

EUR/UAH 39,5931 31,6187

RUB/UAH 0,4128 0,4134

Нагадаємо, 8 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,90 - 27,92 грн/долар, євро 31,9121 - 31,9322 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2789,1641 гривень за 100 доларів (-3,5093 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 9 листопада склало 27,89 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8947 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 8 листопада (27,9309 гривень за долар).