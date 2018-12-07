НБУ понизил справочный курс доллара до 27,82 грн/доллар

Фото: коллаж (Pixabay)

Курс доллара упал еще на 6 копеек

Справочное значение курса доллара на 7 декабря составило 27,82 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8261 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже, чем установленный 6 декабря (27,8815 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 7 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 27,84 грн/доллар, курс в покупке снизился до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 31,67 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 28,04 гривен за доллар, в покупке 2 копейки до 27,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 31,97 гривен за евро.