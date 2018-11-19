Курс долара на міжбанку знизився до 27,75 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу 19 листопада 2018 року знизився на 2 копійки до 27,75 грн/долар, курс купівлі знизився до 27,72 грн/долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 31,72 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6896 - 31,7211 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4210 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7250 27,7550

EUR/UAH 31,6896 31,7211

RUB/UAH 0,4201 0,4210

Нагадаємо, 16 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,7400 - 27,7700 грн/долар, євро 31,6485 - 31,6716 грн/євро, російський рубль 0,4209 - 0,4216 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,76 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 листопада встановлено на такому рівні: 2776,4829 гривень за 100 доларів (+0,9859 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 19 листопада склало 27,77 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7705 гривень за долар, що на 3 копійки вище, ніж встановлений 16 листопада (27,7447 гривень за долар).