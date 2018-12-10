Курс долара на міжбанку знизився до 27,74 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подешевшав ще на 6 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 10 грудня 2018 року знизився на 6 копійок до 27,74 грн/долар, курс купівлі до 27,72 грн/долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 31,63 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,72 - 27,74 грн/долар, євро 31,6174 - 31,6374 грн/євро, російський рубль 0,4167 - 0,4173 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7200 27,7400

EUR/UAH 31,6174 31,6374

RUB/UAH 0,4167 0,4173

Нагадаємо, 7 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,77-27,80 грн/долар, євро 31,6133 - 31,6475 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4205 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 грн/долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 грудня встановлено на такому рівні: 2777,6824 гривень за 100 доларів (-4,7422 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 10 грудня склало 27,78 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 2778.28 гривень за долар, що на 4 копійки нижче, ніж встановлений 7 грудня (27,8261 гривень за долар).