НБУ понизил справочный курс доллара до 27,71 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара упал еще на 7 копеек

Справочное значение курса доллара на 11 декабря составило 27,71 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,7124 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 10 декабря (27,7828 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 11 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 27,74 грн/доллар, курс в покупке - 27,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,57 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,96 гривен за доллар, в покупке снизился на 6 копеек до 27,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 31,92 гривен за евро.