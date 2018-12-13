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НБУ повысил справочный курс доллара

Новости » Финансы    13.12.2018 - 13:01
НБУ повысил справочный курс доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 7 копеек

Справочное значение курса доллара на 13 декабря составило 27,87 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8775 гривен за доллар, что на 7 копеек выше, чем установленный 11 декабря (27,80 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 13 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 27,90 грн/доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,76 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 9 копеек до 28,05 гривен за доллар, в покупке вырос на 8 копеек до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,00 гривен за евро.

Наличный курс доллара вырос Курс доллара на межбанке продолжает расти
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