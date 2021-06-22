Курс доллара на межбанке снижается в начале недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,45 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2400 - 27,2600 грн/доллар, евро 32,4264 - 32,4503 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3729 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до годового минимума.

Курс гривны к доллару на 22 июня установлен на таком уровне: 27,1935 гривен за 1 доллар (+0,0223 грн). При этом курс доллара на 18 июня составляет 27,1712 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. В частности, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн.