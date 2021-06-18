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Курс доллара на межбанке резко вырос в конце недели

Новина українською →
Украина, Пятница 18 июня 2021 17:39
Курс доллара на межбанке резко вырос в конце недели Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,40 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 32,3813 - 32,4051 грн/евро, российский рубль 0,3768 - 0,3775 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке резко вырос в конце недели

Напомним, торги по доллару на межбанке 17 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2150 - 27,2350 грн/доллар, евро 32,4674 - 32,4913 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3770 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара растет третий день подряд после падения до годового минимума.

Курс гривны к доллару на 22 июня установлен на таком уровне: 27,1935 гривен за 1 доллар (+0,0223 грн). При этом курс доллара на 18 июня составляет 27,1712 гривен за 1 доллар.

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