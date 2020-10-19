Курс доллара на межбанке продолжил рост в начале недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3700 - 28,3900 грн/доллар, евро 33,2155 - 33,2390 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3641 грн/рубль.

Отметим, 16 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3500 - 28,3650 грн/доллар, евро 33,2488 - 33,2636 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3634 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 28,3649 гривен за 1 доллар (+0,0284 грн). При этом курс доллара на 16 октября составляет 28,3365 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/28,6 грн.

Как сообщало РБК-Украина, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.