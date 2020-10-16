Курс доллара на межбанке завершил неделю небольшим ростом

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше уровня 28,35 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 16 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,365 гривен за доллар, курс в покупке до 28,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 33,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3500 - 28,3650 грн/доллар, евро 33,2488 - 33,2636 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3634 грн/рубль.

Отметим, 15 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3300 - 28,3450 грн/доллар, евро 33,1404 - 33,1579 грн/евро, российский рубль 0,3624 - 0,3627 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 28,3649 гривен за 1 доллар (+0,0284 грн). При этом курс доллара на 16 октября составляет 28,3365 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет четвертый день подряд после небольшого снижения на прошлой неделе.