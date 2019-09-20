Курс доллара на межбанке продолжил падение

Курс доллара на межбанке в продаже 20 сентября 2019 года снизился на 16 копеек до 24,42 гривен за доллар, курс в покупке - 24,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 27 копеек до 26,91 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4250 грн/доллар, евро 26,8998 - 26,9139 грн/евро, российский рубль 0,3815 - 0,3819 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4100 24,4250 EUR/UAH 26,8998 26,9139 RUB/UAH 0,3815 0,3819

Напомним, 19 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5500 - 24,5800 грн/доллар, евро 27,1547 - 27,1879 грн/евро, российский рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,43 гривен за доллар, что на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на таком уровне 2443,2618 гривен за 100 долларов (-18,4941 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 20 сентября - 2461,7559 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (18 января 2016 года) - 2438,2961 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,23 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,35 (24,52 - 19 сентября), продажи - 24,66 (24,75 - 19 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,78 (26,94 - 19 сентября), продажи - 27,23 (27,36 - 19 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,49 - 19 сентября), продажи 3,87 (3,87 - 19 сентября) грн за 10 рублей.