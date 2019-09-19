Курс долара на міжбанку продовжив падіння

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 19 вересня 2019 року знизився на 9 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс купівлі - 24,55 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 27,18 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5500 - 24,5800 грн/долар, євро 27,1547 - 27,1879 грн/євро, російський рубль 0,3841 - 0,3847 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5500 24,5800 EUR/UAH 27,1547 27,1879 RUB/UAH 0,3841 0,3847

Нагадаємо, 18 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6500 - 24,6700 грн/долар, євро 27,2604 - 27,2726 грн/євро, російський рубль 0,3829 - 0,3833 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 20 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,61 гривень за долар, що на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 20 вересня, встановлений на такому рівні 2461,7559 гривень за 100 доларів (-5,2294 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 19 вересня - 2466,9853 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (24 січня 2016 року) - 2452,174 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 19 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс євро знизився на 6 копійок до 27,36 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,52 (24,59 - 18 вересня), продажу - 24,75 (24,81 - 18 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,94 (27,03 - 18 вересня), продажу - 27,36 (27,42 - 18 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,55 - 18 вересня), продажу 3,87 (3,88 - 18 вересня) грн за 10 рублів.