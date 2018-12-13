Курс доллара на межбанке продолжает расти

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар начал дорожать после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 27,90 грн/доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8600 - 27,9000 грн/доллар, евро 31,7158 - 31,7613 грн/евро, российский рубль 0,4203 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8600 27,9000

EUR/UAH 31,7158 31,7613

RUB/UAH 0,4203 0,4214

Напомним, 12 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,80 - 27,84 грн/доллар, евро 31,5919 - 31,6345 грн/евро, российский рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,80 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2780,8135 гривен за 100 долларов (+9,497 гривен).