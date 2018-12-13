ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке продолжает расти

Новости » Финансы    13.12.2018 - 10:40
Курс доллара на межбанке продолжает расти
Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар начал дорожать после длительного снижения

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 декабря 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 27,90 грн/доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,76 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: 27,8600 - 27,9000 грн/доллар, евро 31,7158 - 31,7613 грн/евро, российский рубль 0,4203 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8600    27,9000

EUR/UAH     31,7158    31,7613

RUB/UAH     0,4203       0,4214

Курс доллара на межбанке продолжает расти

Напомним, 12 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,80 - 27,84 грн/доллар, евро 31,5919 - 31,6345 грн/евро, российский рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,80 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2780,8135 гривен за 100 долларов (+9,497 гривен).

Курс доллара на межбанке вырос НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь