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Курс долара на міжбанку продовжує рости

Новини » Фінанси    13.12.2018 - 10:40
Курс долара на міжбанку продовжує рости
Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар почав дорожчати після тривалого зниження

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 13 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 27,90 грн/долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,76 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: 27,8600 - 27,9000 грн/долар, євро 31,7158 - 31,7613 грн/євро, російський рубль 0,4203 - 0,4214 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,8600    27,9000

EUR/UAH     31,7158    31,7613

RUB/UAH     0,4203       0,4214

Курс долара на міжбанку продовжує рости

Нагадаємо, 12 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,80 - 27,84 грн/долар, євро 31,5919 - 31,6345 грн/євро, російський рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2780,8135 гривень за 100 доларів (+9,497 гривень).

Курс долара на міжбанку виріс НБУ підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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