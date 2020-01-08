Курс доллара на межбанке пробил психологическую отметку

Курс доллара на межбанке в продаже 8 января 2020 года вырос на 23 копейки - до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке - до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек - до 26,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6642 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3882 - 0,3892 грн/рубль.

Отметим, торги на межбанковском валютном рынке открывались в диапазоне 23,7550 - 23,7800 грн/доллар, евро 26,4488 - 26,4695 грн/евро, российский рубль 0,3837 - 0,3843 грн/рубль. По сравнению с предыдущим банковским днем курс американской валюты рос незначительно.

Напомним, в обменных пунктах 8 января курс доллара перешел к росту после резкого падения в начале 2020 года. В частности, средний курс покупки доллара составил 23,56 (23,47 - 3 января), продажи - 23,98 (23,97 - 3 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составил 26,08 (26,04 - 3 января), продажи - 26,77 (26,78 - 3 января) грн за евро.

Национальный банк Украины на 9 января 2020 года резко поднял официальный курс доллара до 23,83 гривен. Это, в свою очередь, на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.