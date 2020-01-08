НБУ резко поднял курс доллара

Фото: курс доллара начал расти (пресс-служба НБУ)

Курс доллара повышен до 23,83 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 января 2020 года поднял официальный курс доллара до 23,83 гривен, это на 15 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 января установлен на таком уровне: 23,8345 гривен за доллар (-0,1560).

При этом курс доллара на 8 января составлял 23,6785 гривен за доллар.

Отметим, сегодня в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку - до 23,98 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,77 гривен за евро.

Кроме того, крупнейшие банки Украины установили курс доллара в пределах 23,90-24,30 грн/доллар, несколько повысив среднее значение по сравнению с 3 января.

Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что объем частных переводов в Украину из-за границы в третьем квартале 2019 года составил 3140 млн долларов, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2865 млн долларов).

При этом больше всего переводов поступило из Польши - 1050 млн долларов. Далее идут Чехия (295 млн долларов), Россия (263 млн долларов), США (255 млн долларов), Великобритания (159 млн долларов) и Италия (121 млн долларов.