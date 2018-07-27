Курс доллара на межбанке приблизился к 26,80 гривен/доллар

Курс евро в продаже на межбанке не изменился

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 27 июля 2018 года повысился на 5 копеек - до 26,79 грн/долл, курс в покупке вырос на 3 копейки - до 26,75 грн/долл. Курс евро в продаже не изменился и составил 31,22 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,7500 - 26,7900 грн/доллар, евро 31,1771 - 31,2210 грн/евро, российский рубль 0,4227 - 0,4235 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,7500 26,7900

EUR/UAH 31,1771 31,2210

RUB/UAH 0,4227 0,4235

Напомним, 26 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400, евро 31,2169 - 31,2296 грн/евро, российский рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 27 июля 2018 года ослабил курс гривны до 26,63 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 665,1412 гривны за 100 долларов (+2,4534);

3 122,4794 гривны за 100 евро (+9,7974);

4,2339 4,2209 гривны за 10 рублей (+0,013).