Курс долара на міжбанку наблизився до 26,80 гривень/долар

Новини Фінанси 27.07.2018 - 10:44
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)
Фото: курс долара підвищився (flickr.com nab/ukr)

Курс євро в продажу на міжбанку не змінився

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 27 липня 2018 року підвищився на 5 копійок - до 26,79 грн/дол, курс купівлі зріс на 3 копійки - до 26,75 грн/дол. Курс євро в продажу не змінився і склав 31,22 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,7500 - 26,7900 грн/долар, євро 31,1771 - 31,2210 грн/євро, російський рубль 0,4227 - 0,4235 грн/рубль.

Валюти       Bid           Offer

USD/UAH   26,7500    26,7900

EUR/UAH   31,1771    31,2210

RUB/UAH   0,4227      0,4235

Нагадаємо, 26 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7400, євро 31,2169 - 31,2296 грн/євро, російський рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Національний банк України на 27 липня 2018 року послабив курс гривні до 26,63 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 665,1412 гривні за 100 доларів (+2,4534);

3 122,4794 гривні за 100 євро (+9,7974);

4,2339 4,2209 гривні за 10 рублів (+0,013).

Готівковий курс долара в продажу не змінився
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