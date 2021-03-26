Курс доллара на межбанке превысил уровень 28 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,00 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9900 - 28,0100 грн/доллар, евро 32,9918 - 33,0097 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0, 3698 грн/рубль.
Напомним, 25 марта торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9800 - 28,0000 грн/доллар, евро 33,0108 - 33,0344 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет: 27,8706 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет три дня подряд.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.