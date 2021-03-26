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Курс долара на міжбанку перевищив рівень 28 гривень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 10:28
Курс долара на міжбанку перевищив рівень 28 гривень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,00 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9900 - 28,0100 грн/долар, євро 32,9918 - 33,0097 грн/євро, російський рубль 0,3694 - 0, 3698 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку перевищив рівень 28 гривень

Нагадаємо, 25 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,0000 грн/долар, євро 33,0108 - 33,0344 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 26 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс виріс на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 березня встановлено на такому рівні: 27,9698 гривень за 1 долар (+0,0992 грн). При цьому курс долара на 25 березня становить: 27,8706 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте три дні поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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