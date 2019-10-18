Курс долара на міжбанку перевищив рівень 25 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 15 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу зріс на 15 копійок до 25,05 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 27,86 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,0100 - 25,0500 грн/долар, євро 27,8161 - 27,8606 грн/євро, російський рубль 0,3910 - 0,3918 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0100 25,0500 EUR/UAH 27,8161 27,8606 RUB/UAH 0,3910 0,3918

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,6592 - 27,7012 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3894 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,73 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 жовтня встановлено на такому рівні: 2473,3852 гривень за 100 доларів (-10,1392 гривень).

Згідно з опитуванням НБУ за III квартал 2019 року, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсом гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе в 2019 році 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар).