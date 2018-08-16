Курс доллара на межбанке превысил 27,70 гривен за доллар

Евро на межбанке подорожал на 40 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:20 16 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 19 копеек - до 27,71 грн/долл, курс покупки повысился до 27,68 грн/долл. Курс евро на продаже вырос на 40 копеек - до 31,50 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,6800 - 27,7100 грн/доллар, евро 31,4804 - 31,5090 грн/евро, российский рубль 0,4138 - 0,4146 грн/рубль.

По состоянию на 13:20 торги проходили в таком диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,6800 27,7100

EUR/UAH 31,4804 31,5090

RUB/UAH 0,4138 0,4146

Напомним, 15 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4900 - 27,5200 грн/доллар, евро 31,0746 - 31,1086 грн/евро, российский рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем усилил курс гривны до 27,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 744,9860 гривны за 100 долларов (-0,9062);

3 107,5987 гривны за 100 евро (-24,3659).