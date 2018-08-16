Курс долара на міжбанку перевищив 27,70 гривень за долар

Євро на міжбанку подорожчав на 40 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:20 16 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 19 копійок - до 27,71 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,68 грн/дол. Курс євро в продажу зріс на 40 копійок - до 31,50 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,6800 - 27,7100 грн/долар, євро 31,4804 - 31,5090 грн/євро, російський рубль 0,4138 - 0,4146 грн/рубль.

Станом на 13:20 торги проходили в такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,6800 27,7100

EUR/UAH 31,4804 31,5090

RUB/UAH 0,4138 0,4146

Нагадаємо, 15 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,4900 - 27,5200 грн/долар, євро 31,0746 - 31,1086 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4085 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем посилив курс гривні до 27,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 744,9860 гривні за 100 доларів (-0,9062);

3 107,5987 гривні за 100 євро (-24,3659).