Курс доллара на межбанке превысил 27,40 гривен за доллар

Евро на межбанке вырос на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:32 14 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии повысился на 5 копеек - до 27,43 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,38 грн/долл. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек - до 31,31 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,3800 - 27,4300 грн/доллар, евро 31,2624 - 31,3140грн/евро, российский рубль 0,4095 - 0,4105 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,3800 27,4300

EUR/UAH 31,2624 31,3140

RUB/UAH 0,4095 0,4105

Напомним, 13 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 -27,3800 грн/доллар, евро 31,1897 - 31,2354 грн/евро, российский рубль 0,4038 - 0,4046 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа, ослабил курс гривны до 27,34 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2734,4448 гривны за 100 долларов (+9,8808);

3118,0874 гривны за 100 евро (-3,1731).