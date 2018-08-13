Курс доллара на межбанке 13 августа достиг 27,38 гривен/доллар
Евро подорожал на 5 копеек
Курс доллара на межбанке по итогам торгов 13 августа 2018 года в продаже повысился на 5 копеек - до 27,38 грн/долл, курс в покупке повысился до 27,34 грн/долл. Курс евро в продаже повысился до 31,28 грн/евро.
По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 -27,3800 грн/доллар, евро 31,1897 - 31,2354 грн/евро, российский рубль 0,4038 - 0,4046 грн/рубль.
Валюты Bid Offer
USD/UAH 27,3400 27,3800
EUR/UAH 31,2441 31,2871
RUB/UAH 0,4038 0,4046
Напомним, 10 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2900-27,3300, евро 31,1897-31,2354 грн/евро, российский рубль 0,4045-0,4053 грн/рубль.
Сегодня же в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже вырос до 27,49 гривен за доллар, курс евро в продаже снизился до 31,54 гривен за доллар.
Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа, ослабил курс гривны до 27,34 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
2734,4448 гривны за 100 долларов (+9,8808);
3118,0874 гривны за 100 евро (-3,1731).