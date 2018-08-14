Курс долара на міжбанку перевищив 27,40 гривень за долар

Євро на міжбанку виріс на 8 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:32 14 серпня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії підвищився на 5 копійок - до 27,43 грн/дол, курс купівлі підвищився до 27,38 грн/дол. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок - до 31,31 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,3800 - 27,4300 грн/долар, євро 31,2624 - 31,3140 грн/євро, російський рубль 0,4095 - 0,4105 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,3800 27,4300

EUR/UAH 31,2624 31,3140

RUB/UAH 0,4095 0,4105

Нагадаємо, 13 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 -27,3800 грн/долар, євро 31,1897 - 31,2354 грн/євро, російський рубль 0,4038 - 0,4046 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем, 13 серпня, послабив курс гривні до 27,34 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2734,4448 гривні за 100 доларів (+9,8808);

3118,0874 гривні за 100 євро (-3,1731).