Курс доллара на межбанке повысился до 26,50 грн/доллар

Евро подорожал еще на три копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 19 июля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 7 копеек - до 26,50 грн/доллар. Курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 30,77 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4700 - 26,5000 грн/доллар, евро 30,7396 - 30,7744 грн/евро, российский рубль 0,4184 - 0,4191 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4700 26,5000

EUR/UAH 30,7396 30,7744

RUB/UAH 0,4184 0,4191

Напомним, 18 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3800 - 26,4300, евро - 30,6931 - 30,7468 грн/евро, российский рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 19 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 630,3338 гривны за 100 долларов (+8,1775);

3 054,0806 гривны за 100 евро (-15,6778);

4,1817 гривны за 10 рублей (-0,0181).