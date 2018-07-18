Курс доллара на межбанке повысился до 26,43 грн/доллар

Курс евро вырос до 30,75

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июля 2018 года вырос на 17 копеек - до 26,43 грн/долл, курс покупки вырос на 14 копеек - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже не изменился - до 30,75 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня, 18 июля, торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3800 -26,4300, евро - 30,6931 - 30,7468 грн/евро, российский рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3800 26,4300

EUR/UAH 30,6931 30,7468

RUB/UAH 0,4180 0,4190

Напомним, 17 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 - 26,2600, евро - 30,6666-30,6834 грн/евро, российский рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Отметим, что Национальный банк Украины на 18 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 17 июля, укрепил курс гривны до 26,22 гривен за доллар.