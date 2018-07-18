Курс доллара на межбанке повысился до 26,43 грн/доллар

Новости Финансы 18.07.2018 - 17:27
Фото: курс доллара вырос (коллаж РБК-Украина)
Фото: курс доллара вырос (коллаж РБК-Украина)

Курс евро вырос до 30,75

Курс доллара на межбанке в продаже 18 июля 2018 года вырос на 17 копеек - до 26,43 грн/долл, курс покупки вырос на 14 копеек - до 26,24 грн/долл. Курс евро в продаже не изменился - до 30,75 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня, 18 июля, торги по доллару закрылись в диапазоне 26,3800 -26,4300, евро - 30,6931 - 30,7468 грн/евро, российский рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Валюты     Bid           Offer

USD/UAH   26,3800   26,4300

EUR/UAH   30,6931   30,7468

RUB/UAH   0,4180     0,4190

Напомним, 17 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2400 - 26,2600, евро - 30,6666-30,6834 грн/евро, российский рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Отметим, что Национальный банк Украины на 18 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 17 июля, укрепил курс гривны до 26,22 гривен за доллар.

НБУ на 18 июля ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар Курс доллара на межбанке повысился до 26,26 грн/доллар
Темы: Курс доллара    Теги:  Курс гривны,  Курс доллара,  Евро  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС