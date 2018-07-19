Курс долара на міжбанку підвищився до 26,50 грн/долар

Євро подорожчав ще на три копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 19 липня 2018 року о 10:30 в порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 7 копійок - до 26,50 грн/долар. Курс євро у продажу підвищився на 3 копійки - до 30,77 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4700 - 26,5000 грн/долар, євро 30,7396 - 30,7744 грн/євро, російський рубль 0,4184 - 0,4191 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4700 26,5000

EUR/UAH 30,7396 30,7744

RUB/UAH 0,4184 0,4191

Нагадаємо, 18 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,3800 - 26,4300, євро - 30,6931 - 30,7468 грн/євро, російський рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Національний банк України на 19 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,30 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 630,3338 гривні за 100 доларів (+8,1775);

3 054,0806 гривні за 100 євро (-15,6778);

4,1817 гривні за 10 руб. (-0,0181).