Курс доллара на межбанке повысился до 26,46 гривен/доллар

Евро подорожал на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 23 июля 2018 года повысился 1 копейку - до 26,46 грн/долл, курс в покупке понизился на 2 копейки - до 26,41 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 5 копеек - до 31,03 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,4100 - 26,4600 грн/доллар, евро 30,9815 - 31,0375 грн/евро, российский рубль 0,4177 - 0,4188 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4100 26,4600

EUR/UAH 30,9815 31,0375

RUB/UAH 0,4177 0,4188

Напомним, 20 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300-26,4500, евро 30,9601-30,9808 грн/евро, российский рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 23 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,45 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2644,6104 гривны за 100 долларов (-2,6329);

3086,2603 гривны за 100 евро (+18,6348);

4,1655 гривны за 10 рублей (-0,0182).