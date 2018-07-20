Курс доллара на межбанке 20 июля понизился до 26,45 гривен/доллар

Евро подорожал на 30 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 20 июля 2018 года, понизился на 1 копейку - до 26,45 грн/долл, курс в покупке повысился на 1 копейку - до 26,43 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 30 копеек - до 30,98 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4300-26,4500, евро 30,9601-30,9808 грн/евро, российский рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,4300 26,4500

EUR/UAH 30,9601 30,9808

RUB/UAH 0,4163 0,4168

Напомним, 19 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,4200-26,4600, евро 30,6419-30,6830 грн/евро, российский рубль 0,4160-0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,47 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2647,2433 гривны за 100 долларов (+16,9095); 3067,6255 гривны за 100 евро (+13,5449); 4,1837 гривны за 10 рублей (-0,002).

В обменных пунктах Украины 20 июля 2018 года в 11:40 курс доллара в продаже не изменился по сравнению с предыдущим днем и составил 26,50 гривен за доллар, в покупке курс доллара вырос на 2 копейки - до 26,29 гривен за доллар. По сравнению с данными 19 июля курс евро в продаже вырос на 1 копейку - до 31,04 гривен за евро.