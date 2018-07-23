Курс долара на міжбанку підвищився до 26,46 гривень/долар

Євро подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 23 липня 2018 року підвищився на 1 копійку - до 26,46 грн/дол, курс купівлі знизився на 2 копійки - до 26,41 грн/дол. Курс євро у продажу підвищився на 5 копійок - до 31,03 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,4100 - 26,4600 грн/долар, євро 30,9815 - 31,0375 грн/євро, російський рубль 0,4177 - 0,4188 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,4100 26,4600

EUR/UAH 30,9815 31,0375

RUB/UAH 0,4177 0,4188

Нагадаємо, 20 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,4300-26,4500, євро 30,9601-30,9808 грн/євро, російський рубль 0,4163-0,4168 грн/рубль.

Національний банк України на 23 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,45 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2644,6104 гривні за 100 доларів (-2,6329);

3086,2603 гривні за 100 євро (+18,6348);

4,1655 гривні за 10 рублів (-0,0182).