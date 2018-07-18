Курс долара на міжбанку підвищився до 26,43 грн/долар

Курс євро зріс до 30,75

Курс долара на міжбанку у продажу 18 липня 2018 року зріс на 17 копійок - до 26,43 грн/дол, курс купівлі зріс на 14 копійок - до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу дещо підвищився - до 30,75 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні, 18 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3800 -26,4300, євро - 30,6931 - 30,7468 грн/євро, російський рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3800 26,4300

EUR/UAH 30,6931 30,7468

RUB/UAH 0,4180 0,4190

Нагадаємо, 17 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 - 26,2600, євро - 30,6666-30,6834грн/євро, російський рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Зазначимо, що Національний банк України на 18 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем, 17 липня, зміцнив курс гривні до 26,22 гривень за долар.