Курс долара на міжбанку підвищився до 26,43 грн/долар

Новини Фінанси 18.07.2018 - 17:27
Фото: курс долара зріс (колаж РБК-Україна)
Фото: курс долара зріс (колаж РБК-Україна)

Курс євро зріс до 30,75

Курс долара на міжбанку у продажу 18 липня 2018 року зріс на 17 копійок - до 26,43 грн/дол, курс купівлі зріс на 14 копійок - до 26,24 грн/дол. Курс євро у продажу дещо підвищився - до 30,75 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні, 18 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 26,3800 -26,4300, євро - 30,6931 - 30,7468 грн/євро, російський рубль - 0,4180 - 0,4190 грн/рубль.

Валюти        Bid            Offer

USD/UAH    26,3800     26,4300

EUR/UAH    30,6931     30,7468

RUB/UAH    0,4180        0,4190

Нагадаємо, 17 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 - 26,2600, євро - 30,6666-30,6834грн/євро, російський рубль - 0,4195-0,4203 грн/рубль.

Зазначимо, що Національний банк України на 18 липня 2018 року у порівняні з попереднім банківським днем, 17 липня, зміцнив курс гривні до 26,22 гривень за долар.

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