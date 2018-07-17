Курс доллара на межбанке повысился до 26,25 грн/доллар

Курс евро вырос на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 17 июля 2018 года в 12:45 в сравнении с показателем закрытия последней сессии повысился на 5 копеек - до 26,25 грн/доллар. Курс евро в продаже повысился на 12 копеек - до 30,80 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,1900 - 26,2100 грн/доллар, евро 30,7208 - 30,7443 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4200 грн/рубль.

По состоянию на 12:45 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,2500

EUR/UAH 30,7835 30,8043

RUB/UAH 0,4196 0,4202

Напомним, 16 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750 - 26,1950, евро 30,6692 - 30,6874 грн/евро, российский рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 17 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,21 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2620,6838 гривны за 100 долларов (-2,6387);

3071,4414 гривны за 100 евро (+17,107);

4,2096 гривны за 10 рублей (-0,0016).