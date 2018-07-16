Курс доллара на межбанке 16 июля понизился до 26,20 гривен/доллар

Евро подорожал на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 16 июля 2018 года понизился на 5 копеек - до 26,20 грн/долл, курс в покупке понизился на 6 копеек - до 26,18 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 14 копеек - до 30,69 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1750-26,1950, евро 30,6692-30,6874 грн/евро, российский рубль 0,4201-0,4207 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,1750 26,1950

EUR/UAH 30,6692 30,6874

RUB/UAH 0,4201 0,4207

Напомним, 13 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2350-26,2450, евро 30,5427-30,5518 грн/евро, российский рубль 0,4212-0,4217 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем незначительно ослабил курс гривны до 26,23 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2623,3225 гривны за 100 долларов (+0,518); 3054,3344 гривны за 100 евро (-3,3311); 4,2112 гривны за 10 рублей (-0,0051).

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 июля 2018 года, в 11:20 курс доллара в продаже снизился на 1 копейку - до 26,31 гривен, в покупке курс доллара повысился на 4 копейку - до 26,13 гривен за доллар. По сравнению с данными 13 июля курс евро в продаже повысился на 3 копейки - до 30,89 гривен за евро.