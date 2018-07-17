Курс долара на міжбанку підвищився до 26,25 грн/долар

Курс євро виріс на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 17 липня 2018 року о 12:45 в порівнянні з показником закриття останньої сесії підвищився на 5 копійок - до 26,25 грн/долар. Курс євро у продажу підвищився на 12 копійок - до 30,80 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,1900 - 26,2100 грн/долар, євро 30,7208 - 30,7443 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4200 грн/рубль.

За станом на 12:45 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,3000 26,2500

EUR/UAH 30,7835 30,8043

RUB/UAH 0,4196 0,4202

Нагадаємо, 16 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,1750 - 26,1950, євро 30,6692 - 30,6874 грн/євро, російський рубль 0,4201 - 0,4207 грн/рубль.

Національний банк України на 17 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,21 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2620,6838 гривні за 100 доларів (-2,6387);

3071,4414 гривні за 100 євро (+17,107);

4,2096 гривні за 10 рублів (-0,0016).