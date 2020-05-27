Курс доллара на межбанке поднялся выше психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 27 мая 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 29,60 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,0000 - 27,0200 грн/доллар, евро 29,5893 - 29,6085 грн/евро, российский рубль 0,3797 - 0,3802 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0000 27,0200 EUR/UAH 29,5893 29,6085 RUB/UAH 0,3797 0,3802

Торги по доллару на межбанке 26 мая 2020 года закрылись в диапазоне 26,9200 - 26,9450 грн/доллар, евро 29,5554 - 29,5802 грн/евро, российский рубль 0,3800 - 0,3805 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, вопрос об одобрении программы Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов пока не включен в повестку для заседаний Совета директоров МВФ.

Как сообщало РБК-Украина, Украина планировала получить от МВФ до конца мая около 1,9 млрд долларов.

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Автор: Александр Белоус