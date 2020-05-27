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Курс долара на міжбанку піднявся вище за психологічну відмітку

Новини » Економіка     27.05.2020 - 10:58
Курс долара на міжбанку піднявся вище за психологічну відмітку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує дорожче 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 26,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,00 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,60 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0000 - 27,0200 грн/долар, євро 29,5893 - 29,6085 грн/євро, російський рубль 0,3797 - 0,3802 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0000

27,0200

EUR/UAH

29,5893

29,6085

RUB/UAH

0,3797

0,3802

Курс долара на міжбанку піднявся вище за психологічну відмітку

Торги по долару на міжбанку 26 травня 2020 року закрилися в діапазоні 26,9200 - 26,9450 грн/долар, євро 29,5554 - 29,5802 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3805 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, питання про схвалення програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів поки не включений в порядок денний засідань Ради директорів МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна планувала отримати від МВФ до кінця травня близько 1,9 млрд доларів.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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