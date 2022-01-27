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Курс доллара на межбанке поднялся выше 29 гривен

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке 27 января 2022 года поднялся выше 29 гривен за доллар. Это максимальный уровень с конца февраля 2015 года, когда на рынке в течение нескольких дней наблюдалась настоящая паника и курс вырос до 30 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

По данным компании, доллар вырос на 20 копеек, торги проходили выше 29 гривен в течение нескольких часов. После 15:30 курс несколько снизился.

В то же время издание Минфин отмечает, что на рынке спрос превышает предложение, а НБУ выборочно закрывает самые дорогие заявки.

При этом на российском рынке наметились тенденция к снижению курса доллара, который подешевел на 2 рубля до 78 рублей. Это может быть индикатором стабилизации после волатильности, вызванной подготовкой Кремля к войне с Украиной.

Накануне НБУ сообщил, что продал с начала января более 1 млрд долларов. При этом в НБУ отмечают, что рост курса доллара в январе был не таким значительным (всего на 5%), как в марте 2020 года, когда он вырос на 14%..

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