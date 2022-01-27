Курс доллара на межбанке поднялся выше 29 гривен

По данным компании, доллар вырос на 20 копеек, торги проходили выше 29 гривен в течение нескольких часов. После 15:30 курс несколько снизился.

В то же время издание Минфин отмечает, что на рынке спрос превышает предложение, а НБУ выборочно закрывает самые дорогие заявки.

При этом на российском рынке наметились тенденция к снижению курса доллара, который подешевел на 2 рубля до 78 рублей. Это может быть индикатором стабилизации после волатильности, вызванной подготовкой Кремля к войне с Украиной.