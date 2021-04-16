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Курс доллара на межбанке снова поднялся выше 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,49 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,9900 - 28,0100 грн/доллар, евро 33,4788 - 33,4999 грн/евро, российский рубль 0,3685 - 0,3689 грн/рубль.

Напомним, 15 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9800 - 28,000 грн/доллар, евро 33,5060 - 33,5272 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,9592 гривен за 1 доллар (-0,0173 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет: 27,9765 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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