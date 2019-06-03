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Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 грн, євро - вище 30 грн

Новини » Фінанси    03.06.2019 - 17:13
Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 грн, євро - вище 30 грн
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 24 копійки, євро на 38 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 3 червня 2019 року знизився на 24 копійки до 27,10 грн/долар, курс купівлі до 27,06 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 38 копійок до 27,35 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0600 - 27,1000 грн/долар, євро 30,3126 - 30,3547 грн/євро, російський рубль 0,4143 - 0,4151 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,0600      27,1000

EUR/UAH     30,3126      30,3547

RUB/UAH     0,4143        0,4151

Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 грн, євро - вище 30 грн

 

Нагадаємо, 31 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,9395 - 29,9703 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 2695,4834 гривень за 100 доларів (+10,0139 гривень).

НБУ підвищив офіційний курс долара Долар і євро стабілізувалися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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