Курс долара на міжбанку піднявся вище 27 грн, євро - вище 30 грн

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 24 копійки, євро на 38 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 3 червня 2019 року знизився на 24 копійки до 27,10 грн/долар, курс купівлі до 27,06 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 38 копійок до 27,35 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0600 - 27,1000 грн/долар, євро 30,3126 - 30,3547 грн/євро, російський рубль 0,4143 - 0,4151 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0600 27,1000

EUR/UAH 30,3126 30,3547

RUB/UAH 0,4143 0,4151

Нагадаємо, 31 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8300 - 26,8600 грн/долар, євро 29,9395 - 29,9703 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4109 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,95 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 червня встановлено на такому рівні: 2695,4834 гривень за 100 доларів (+10,0139 гривень).