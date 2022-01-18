Курс доллара на межбанке поднялся до годового максимума

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 10 копеек до 28,38 гривен за доллар, курс в покупке - 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,34 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,3600 - 28,3800 грн/доллар, евро 32,3247 - 32,3446 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3719 грн/рубль. Таким образом, курс доллара поднялся до уровня начала января 2021 года.

Курс НБУ

Курс доллара поднялся выше 28 гривен и обновил максимум с февраля прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,12 гривен за доллар. Курс вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.