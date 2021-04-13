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Курс долара на міжбанку знову піднявся до 28 гривень

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 10:12
Курс долара на міжбанку знову піднявся до 28 гривень Фото: курс долара піднявся до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,98 гривень за долар, курс купівлі до 27,96 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,9600 - 27,9800 грн/долар, євро 33,2388 - 33,2542 грн/євро, російський рубль 0,3615 - 0,3619 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку знову піднявся до 28 гривень

Нагадаємо, 12 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,2800 - 33,3000 грн/євро, російський рубль 0,3612 - 0,3615 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,9335 гривень за 1 долар (+0,0241 грн). При цьому курс долара на 12 квітня складає: 27,9094 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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