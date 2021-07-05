Курс доллара на межбанке снова перешел к снижению

На открытии межбанковского рынка 5 июля 2021 года курс доллара в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек - до 27,35 гривен за доллар, в покупке - до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 32,42 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
По состоянию на 10:16 валюты торгуются в диапазоне: доллар 27,3200 - 27,3500 грн/доллар, евро 32,3933 - 33,4234 грн/евро, российский рубль 0,3721 - 0,3726 грн/рубль.
Напомним, 2 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3900 - 27,4100 грн/доллар, евро 32,4407 - 32,4644 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс на уровне 27,4121 гривен за 1 доллар. Это почти на три копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. И, таким образом, американская валюта дорожает третий день подряд.