Курс долара на міжбанку знову перейшов до зниження

На відкритті міжбанківського ринку 5 липня 2021 року курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,35 гривень за долар, в покупці - до 27,32 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки - до 32,42 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Станом на 10:16 валюти торгуються в діапазоні: долар 27,3200 - 27,3500 грн/долар, євро 32,3933 - 33,4234 грн/євро, російський рубль 0,3721 - 0,3726 грн/рубль.
Нагадаємо, 2 липня торги закрилися в діапазоні: долар 27,3900 - 27,4100 грн/долар, євро 32,4407 - 32,4644 грн/євро, російський рубль 0,3737-0,3741 грн/рубль.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс на рівні 27,4121 гривень за 1 долар. Це майже на три копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. І, таким чином, американська валюта дорожчає третій день поспіль.