Курс доллара перешел к снижению на межбанке
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 32,36 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3400 - 27,3600 грн/доллар, евро 32,3432 - 33,3668 грн/евро, российский рубль 0,3711 - 0,3715 грн/рубль.
Напомним, 1 июля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3550 - 27,3750 грн/доллар, евро 32,4895 - 32,5105 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс доллара растет второй день подряд после резкого падения.
Курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 27,3841 гривен за 1 доллар (+0,1566 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2275 гривен за 1 доллар.