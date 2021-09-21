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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 10:21
Курс долара перейшов до зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 21 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,73 гривень за долар, курс в покупці до 26,71 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 31,35 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,7100 - 26,7300 грн/долар, євро 31,3281 - 31,3516 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3649 грн/рубль.

Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 20 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,2577 - 31,2705 грн/євро, російський рубль 0,3634 - 0,3638 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,70 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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