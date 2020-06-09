Курс доллара на межбанке перешел к росту

Курс доллара на межбанке в продаже 9 июня 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 30,26 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 30,2447 - 30,2674 грн/евро, российский рубль 0,3878 - 0,3883грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6450 26,6650 EUR/UAH 30,2447 30,2674 RUB/UAH 0,3878 0,3883

Торги по доллару на межбанке 5 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,5800 - 26,6100 грн/доллар, евро 30,0354 - 30,0666 грн/евро, российский рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 9 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 26,72 гривен за доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 30,11 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,49 (26,53 - 5 июня), продажи - 26,72 (26,77 - 5 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,60 (29,69 - 5 июня), продажи - 30,11 (30,26 - 5 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,41 (3,41 - 5 июня), продажи 3,88 (3,88 - 5 июня) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,64 гривен за доллар.

Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 июня установлен на таком уровне: 26,6412 гривен за 1 доллар (+0,0407 грн). При этом курс доллара на 9 июня составляет 26,6005 гривен за 1 доллар.