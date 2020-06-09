Курс долара на міжбанку перейшов до зростання

Курс долара на міжбанку у продажу 9 червня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,66 гривень за долар, курс купівлі до 26,64 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 30,26 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6450 - 26,6650 грн/долар, євро 30,2447 - 30,2674 грн/євро, російський рубль 0,3878 - 0,3883 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6450 26,6650 EUR/UAH 30,2447 30,2674 RUB/UAH 0,3878 0,3883

Торги по долару на міжбанку 5 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,5800 - 26,6100 грн/долар, євро 30,0354 - 30,0666 грн/євро, російський рубль 0,3886 - 0,3893 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 26,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 15 копійок до 30,11 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,49 (26,53 - 5 червня), продажу - 26,72 (26,77 - 5 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,69 - 5 червня), продажу - 30,11 (30,26 - 5 червня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,41 (3,41 - 5 червня), продажу 3,88 (3,88 - 5 червня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,64 гривень за долар.

Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 26,6412 гривень за 1 долар (+0,0407 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить 26,6005 гривень за 1 долар.