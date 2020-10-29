Курс доллара на межбанке обновил максимум с начала года

Курс доллара на межбанке в продаже 29 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 28,46 гривен за доллар, курс в покупке до 28,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4450 - 28,4600 грн/доллар, евро 33,2209 - 33,2384 грн/евро, российский рубль 0,3604 - 0,3607 грн/рубль.

Таким образом, курс доллара поднялся до уровня 28,45 гривен - максимума с начала года. В то же время курс евро отошел от максимальных значений, достигнутых два дня назад.

Отметим, 28 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3900 - 28,4100 грн/доллар, евро 33,3099 - 33,3334 грн/евро, российский рубль 0,3605 - 0,3609 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,43 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 28,4383 гривен за 1 доллар (+0,0394 грн). При этом курс доллара на 29 октября составляет 28,3989 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года - 28,49 гривен за доллар.